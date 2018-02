Advarer: Fyr forsiktig!

Nyheter

Tomme vedlager sier sitt: Vi fyrer for livet. Da øker også faren for brann, advarer Tryg Forsikring.

- Det er sprengkulde, og i Bergen meldes det om tomme vedlager i butikkene. Vi vet at folk fyrer mer enn ellers. Når vinteren allerede er høysesong for pipebrann, er det god grunn til å be folk være ekstra forsiktige, sier Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring.

- Det er ingenting i veien for å fyre med ved, og en god vedfyrt ovn er en effektiv kilde til oppvarming i kulda. Med riktig vedfyring utnyttes veden i tillegg bedre, den gir opptil dobbelt så mye varme, renere forbrenning og man hindrer pipebrann og branntilløp, sier Opedal.

Han har følgende råd til frysepinner som ønsker å ha det varmt inne:

* Ikke bruk bensin, parafin eller brannfarlige væsker til opptenning. Bruk gjerne opptenningsbriketter.

* Bruk tørr ved. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved og gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein.

* Ha god trekk under oppfyring.

* Slipp inn litt frisk luft i huset under oppfyringen, da starter forbrenningen i ovnen fortere.

* Ikke tørk klær eller sett annet brennbart materiell rett på ovnen.

* Unngå rundfyring. Store mengder ved kombinert med lite trekk, gir dårlig varme og danner beksot i skorsteinen. Dette kan føre til pipebrann.

* La veden brenne helt ut til det bare er glør igjen i bunnen, før du legger i ny ved.