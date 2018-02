Full overtenning i uthus i Orkdal

Nyheter

Meldingen om brannen ved i Hemnevegen på Fannrem kom klokken 00.02.

Patruljen som først kom til stedet meldte om full overtenning. Brannvesenet meldte litt senere at de hadde kontroll.

- Dette er en eiendom som ligger for seg selv, og uthuset sto nede ved vegen. Det var aldri fare for spredning, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Det befant seg ikke personer i uthuset, og ingen ble skadet i forbindelse med slukkingsarbeidet.

Brannårsaken er ukjent.

- I natt var det for mørkt og for mye varme, men jeg regner med at stedet vil bli undersøkt i løpet av dagen, sier Kimo.