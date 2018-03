Intensiverer jakten på ulovlig skuterkjørere

Nyheter

Politiet i Orkdal har den siste tida mottatt flere meldinger om ulovlig snøskuterkjøring i utmark. Det skal ifølge tipsene foregå på flere steder i kommunen.

- Vi henstiller de som gjør dette om å stoppe. For det første er det ulovlig kjøring. Og for det andre skremmer det hjortedyr som på denne tida går drektige, sier Tor Kristian Haugan, lensmann i Orkdal, Agdenes og Skaun.

Han sier det er cirka 30 personer som driver med "denne sporten", som gjerne foregår på kveld og nattestid.

- Vi vet hovedsaklig hvem som eier snøskuterne, men ikke hvem som til enhver tid kjører, sier Haugan.

Snøskuterkjøring er tillatt på innmark, under forutsetning av godkjennelse fra grunneieren. Ved kjøring i utmark må man ha løyve og forholde seg til faste løyper og tidspunkter på døgnet.

- I dette tilfellet er vi mer ute etter de som råkjører og skremmer dyr enn de som kjører 50 meter utenfor løypa. Den dype snøen nå gjør også at skuterne må gi mer gass for å komme fram. Det gir også mer lyd. De som driver med dette, har gjerne kraftige skutere, og de kan skremme dyr. Jeg oppfordrer om å bruke sunn fornuft, for dette er ikke bra, sier lensmannen.

Han ønsker at publikum kommer med tips til politiet dersom de observerer eller hører om slik villmannskjøring. Det går blant annet historier om kjøring helt fra Råbygda og opp til Omnsfjellet og tilbake igjen.

- Gjerne ta bilder eller video av skuter eller kjøretøy som skuteren står på. Da har vi bevis i saken, sier Haugan.

- Så dere intensiverer jakten på ulovlig skuterkjøring nå?

- Ja, vi gjør det. Vi ønsker ikke å bøtelegge folk, men dyr, og spesielt drektige hjortedyr, må ivaretas, svarer han.

- Hva kan en såkalt villmannskjører vente seg i straff?

- I første omgang et forelegg. Men i graverende tilfeller også førerkortbeslag og inndragning av snøskuter, sier Haugan, som oppfordrer skuterførere til å kjøre til Sverige for å få utløp for interessen sin.