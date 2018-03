- Pålegger ikke Norsk kylling å stoppe

Nyheter

- Vi er usikre på om Fylkesmannen har hjemmel til å stanse Norsk kylling, sier Steinar Gaustad, som er kommunalsjef for samfunn og næring i Orkdal kommune.

Torsdag fikk kommunen eposten fra Fylkesmannen der det bes om at arbeidet i Furumoen stanses inntil Fylkesmannen har behandlet klagen fra Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold).

Sabimas klage omhandler gjenfyllinga av Furumokjela, som er én av flere kroksjøer langs Orkla.

Ikke stoppet torsdag

Etter at kommunen fikk eposten fra Fylkesmannen, ga de tilbakemelding om at de ville samrå seg i løpet av fredagen i og med at den politiske ledelsen var borte hele torsdag.

Gaustad mener at dersom Fylkesmannen skulle ha stoppet arbeidet i Furumoen, måtte de ha påklaget igangsettingstillatelsen som ble gitt 1. februar. Det skjedde ikke.

- Så langt har vi kun bedt om at Norsk kylling vurderer videre utfylling. Vi har ikke gitt dem pålegg om å stoppe. I alle fall ikke ennå. Det er en såpass dramatisk handling at jeg vil være sikker på at det finnes en hjemmel for å gjøre det. I verste fall er det snakk om et stort erstatningsansvar. Vi stopper ikke arbeidet med en fabrikk til to milliarder kroner uten å være sikre, sier Gaustad.