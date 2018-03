Nyheter

Lastebilen med drivstoff som veltet ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter fredag, ble berget opp på veien rundt klokka 18.30 fredag kveld.

Mannskaper fra brannvesenet holdt veien stengt mens bergingsarbeidet pågikk.

Det var like før klokka 14 fredag at tankbilen veltet. Årsaken skal ha vært at veiskuldra ga etter

Det skal ikke ha vært lekkasjer fra bilen, som var fylt med 18 kubikk diesel.

Ingen kom til skade i forbindelse med uhellet.