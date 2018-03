- Tror Furumokjela er tapt

Nyheter

Jubelen sto ikke i taket hos lederen i Naturvernforbundet i orklaregionen da det torsdag kveld ble kjent at Fylkesmannen har bedt om at arbeidet på Norsk kylling-tomta blir stoppet.

Mads Løkeland, som er leder i Naturvernforbundets lokallag, har nemlig liten tro på at en stans vil bli permanent:

- Altfor seint på banen

- Jeg tror at kjela i Furumoen er tapt. Fylkesmannen skulle vært mye tidligere ute. De har vært altfor seint på banen. Dette kunne de reagert på i planprosessen. Det blir veldig vanskelig når de kommer inn så sent, sier Løkeland.

Naturvernlederen tror arbeidet i Furumoen er kommet for langt til at det er noen vits i å stoppe nå:

- Det er allerede flyttet så mye jord, og man er kommet så langt i prosjektet, at jeg tror dette er en tapt kamp.

Ønsker naturreservat

Likevel tror han at Fylkesmannens inngripen kan føre noe godt med seg.

- Jeg håper at dette kan føre til at det blir jobbet enda hardere med å få reetablert ei ny kjele, og at man i framtida blir mer nøye med å ta vare på slike naturverdier. Vi mener at man bør vurdere å opprette naturreservat ved et par av kjelene langs Orkla, slik at vi får tatt vare på denne naturtypen. Hvis kommunen vil være med på å opprette slike reservat, ville vi blitt veldig glad for det, sier Løkeland.

Møte tirsdag

Det har i lengre tid vært planlagt et møte på tirsdag, der et av temaene er kjelene langs Orkla.

Det er Orkdal folkebibliotek som sammen med Naturvernforbundet i orklaregionen og Urvatnets venner som har gått sammen om å sette fokus på natur- og miljøvern i Orkland-perspektiv. Blant innlederne er Are Hilstad, som er leder i fellesnemnda for Orkland.

Det gir ingen høye odds å tippe at Hilstad vil bli spurt om hvordan han stiller seg til tanken om naturreservat.