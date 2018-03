Fra Svalbard for å spille i Orklahallen

Nyheter

Det er 25 år siden Nils Arne Eggen-cup ble arrangert for første gang, og denne helga var det rekordpåmelding med 148 lag.

Verdens nordligste

Blant disse var det fire lag som kom helt fra Svalbard. Nærmere bestemt fra verdens nordligste idrettslag, Svalbard turn. I helga har to jentelag og to guttelag fra Longyearbyen spilt fotball og kost seg på Orkanger, og med ledere og foreldre har troppen bestått av 39 personer.

- Vi er så få at vi ikke har noen egen serie på Svalbard, så det blir bare til at de spiller mot hverandre på trening. Vi har derfor én tur hvert år der vi reiser ut slik at spillerne får prøve seg mot andre, forteller Vidar Arnesen som er leder i fotballgruppa i Svalbard turn.

Ville ligge på skole

I mange år har de unge fotballspillerne fra Svalbard deltatt på turneringa Julestjerna i Tromsø. Men sist de var der, ble det en kostbar opplevelse.

- Vi fikk ikke overnatting på skole, og måtte derfor bo på hotell. Det kostet oss 300 000 kroner, forteller Arnesen.

Dermed begynte fotballederne fra Svalbard å saumfare Norges fotballforbunds nettsider etter aktuelle cuper.

- Det som var viktig for oss, var at vi fant ei turnering der flere årsklasser kan delta, der vi kan overnatte på skole, og at turneringa ikke ligger for langt unna en flyplass.

Omvisning av Sørloth

Slik fant de Orkdal idrettslags tradisjonsrike Nils Arne Eggen-cup, og klokka 02.30 natt til fredag satte de seg på flyet i Longyearbyen.

- Vi landet klokka 09.00 fredag, og hadde på forhånd kontaktet Rosenborgs leder, Tove Moe Dyrhaug, slik at vi kunne få ei omvisning på Lerkendal. Der fikk vi ei utrolig bra omvisning av Gøran Sørloth, forteller Arnesen.

Veldig godt mottatt

Arnesen, som i det sivile jobber som sysselmannsførstebetjent på Longyearbyen, skryter av måten OIL har tatt imot sine langveisfarende gjester.

- Orkdal idrettslag har vært superpositive fra vi tok kontakt til vi er her nå. Vi hadde for eksempel ikke mange nok spillere til å stille rene årskullag, men det var helt ok at vi brukte noen yngre og eldre spillere der det var behov. De har ringt oss mange ganger og spurt om alt var ok, de sørget for at vi fikk god pris på bussen som tok oss fra flyplassen, så vi er veldig godt fornøyd. Vi kommer gjerne igjen!

Likte Orkanger

Det var ikke bare selve turneringa og OILs servicenivå og hjelpsomhet som gjorde orkdalsoppholdet til ei god opplevelse for svalbardfolket. Byen Orkanger falt også i smak.

- Spillerne har gått mellom skolen, hallen og kjøpesentrene. De har vært både på Oti og Amfi. Er det noe barna på Svalbard er underernært på - særlig jentene - så er det kjøpesenter. Dessuten har vi følt det trygt her. Det er litt som Svalbard; vi er ikke redde for å slippe ungene ut alene.