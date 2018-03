- Brøytestikkene stod utenfor veien

Nyheter

En tankbil med 18 kubikk diesel kjørte fredag ettermiddag i 13-30-tida i grøfta cirka 300 meter fra Jåren-Råbygda oppvekstsenter i Skaun. Ingen kom til skade i uhellet og det var ingen lekkasjer fra kjøretøyet.

Politiet forteller mandag morgen at årsaken til at tankbilen havnet utfor veien, var at veistikkene stod for langt ut.

- Veistikkene stod lenger ut enn veien. Veiskuldra ga etter. Sjåføren kan ikke klandres for dette, og det opprettes ikke sak, sier Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Uhellet skapte ikke trafikale problemer. Politiet var på stedet.

Tankbil berget opp

Tankbilen ble berget opp på veien rundt klokka 18.30 fredag kveld. Mannskaper fra brannvesenet holdt veien stengt mens bergingsarbeidet pågikk.