- Mest private vannrør som fryser

Frosne vannrør er ofte et problem i kuldeperioder. Nå har vi hatt flere av dem siden nyttår, men Nils Arne Sletvold, teknisk sjef i Orkdal kommune, fastslår at det har gått greit på det kommunale nettet.

- Vi har hatt én rørspeik på det kommunale rørnettet, og det var i Tårnveien på Bårdshaug. Det fikk vi imidlertid raskt fikset igjen, forteller han.

Tirsdag morgen var mannskap fra kommunen og entreprenøren Mardahl ute på oppdrag på Lauvåsen på Fannrem, etter melding om frosne vannrør. Her gikk de ned i den kommunale kummen, men fant ut at det var et privat rør, med kobling i den kommunale vannkommunen som var frosset.

- Vi har hatt en del meldinger om private, frosne vannrør i vinter. Betydelig mer enn kommunale rør, sier Sletvold.

- Hvem har ansvaret når et privat rør fryser?

- Da er det huseieren selv. Da har ikke kommunen noe med det, sier han.

- Har du noen gode råd for å hindre spekt vann?

- Varmekabel i røret er jo lurt. Det kan jo ettermonteres også. Og når man legger nye rør, må man passe på at de ligger djupt nok og med nok isolasjon rundt. Men også her kan varmekabel være et stikkord, svarer han.

- Er det ikke lett at et frossent rør speker igjen i kulda, etter at det er tint opp?

- Jo det kan skje. Men med litt bevegelse i vannet, såkalt frosttapping, går det som regel bra, sier Sletvold, som på generelt grunnlag påpeker at vannforbruket holdes nede på et minimumsnivå.