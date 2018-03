Kjørte bil i tablettrus

Nyheter

En mann i 20-åra bosatt i Skaun kommune, er idømt en betinget fengselsstraff på 18 måneder, med en prøvetid på to år, for kjøring i tablettrus. Omregnede verdier viser at han hadde en påvirkningsgrad som tilsvarte ca. 0,5 promille.

Han er også dømt til å betale 45 000 kroner i bot, og han er fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på seks måneder. Han slipper å ta ny førerprøve.

Bakgrunnen for saken er at han i mai fjor ble tatt for å ha kjørt bil mens han var påvirket at tabletter som inneholder berusende eller bedøvende midler.

Mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

