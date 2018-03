Utfordrer private og næringslivet

Nyheter

Hemne

Tirsdag 13. mars vil elever fra Hemne videregående skole, lærere eller frivillige ringe på døra di og spørre om du vil gi penger til årets aksjon Krafttak mot kreft.

Rammer 33 000

Pengene fra den landsomfattende aksjonen benyttes til å forske på senskader av kreft og for at færre skal rammes. Kreftforeningen har her laget et form for slagord om at Et reddet liv skal også leves.

Senskader rammer minst én av tre kreftpasienter, de kan være fysiske og/eller psykiske, og kan påvirke både arbeidsevne og økonomi. Nærmere 33 000 mennesker får kreft i Norge hvert år. Stadig flere liv blir reddet av avansert kreftbehandling, men behandlingen medfører altså risiko for å utvikle senskader.

Har vipps-konto

— Vi ønsker å nå ut til både private og næringslivet, sier presseansvarlig for aksjonen på Hemne videregående skole, Alvilde Ulfsnes.

Private får altså besøk på døra etter skoletid, mens næringslivet (og selvsagt også andre) kan gå inn på innsamling.kreftforeningen.no og gi penger. Har du ikke kontanter, er det opprettet en vipps-konto du kan overføre penger til.

HVS-elevene, som har fått med seg både lærere og frivillige som bøssebærere, har ett håp når aksjonen er ferdig.

— Det er å slå rekorden fra i fjor på 49 000 kroner, noe som ga et snittbeløp på ca. 12 kroner per innbygger, sier Ulfsnes.

Litt konkurranse

Frøya videregående skole har allerede skaffet seg et solid forsprang ved å henvende seg til næringslivet.

— De har per i dag (i går) samlet inn 249 000 kroner, og mange av bedriftene har gitt både 5000 og 10 000 kroner. Vi håper på samme respons i Hemne, sier Ellen Marie Moe Kaldahl.

— Selv om dette ikke er en konkurranse om hvem som greier å samle inn mest, er det likevel sunt å konkurrere litt for å få inn mest mulig penger, sier Trine Vaag.

De som velger å gi penger via kreftforeningens nettside, bestemmer selv om de oppgir navn eller gir anonymt.

Bøsse i russelua

Når du får besøk av bøssebærer, skal de bære armbånd og plombert bøsse, begge med aksjonens logo. De har også alliert seg med Hemne Sparebank, som oppbevarer bøssene, før pengene telles opp neste dag.

For russen betyr deltakelse i innsamlingsaksjonen en eksklusiv utmerkelse.

— Alle som deltar får ei lita bøsse for å ha i russelua. Det er den gjeveste «russeknuten» vi kan få, samtidig som at russen gjennom denne aksjonen viser at vi støtter en god sak, sier Alvilde Ulfsnes.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300