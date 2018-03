Temakveld om barn og psykisk helse

Nyheter

- Det er et viktig tema som er satt på dagsorden, med en veldig inspirerende og dyktig foredragsholder og forfatter: Line Melvold. Temaet er «Å bære sin egen bagasje – barn og psykisk helse». Ansatte har hatt flere kurs med henne, og gir henne topp karakter for formidling og faglig innhold. Dette er en kveld foreldre bør prioritere, oppfordrer enhetsleder Kristin Broholm.

Line Melvold driver STYD kommunikasjon AS, der hun jobber som fagformidler og veileder på heltid. Hun jobber med lederutvikling, implementering av ny rammeplan og driver en rekke kompetansehevingsprosesser i ulike kommuner.

Kostnadskrevende

Hun er prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager», som pågår i perioden 2017–2020. Hun har skrevet flere fagbøker for barnehagen, og er snart aktuell med den nye boken «Livsmestring – å bære sin egen bagasje».

Dette står i invitasjonen til foreldrene: «Ifølge Helsedirektoratet er psykiske lidelser landets mest kostnadskrevende sykdomsgruppe, og total årlig kostnad er beregnet til 185 milliarder kroner. Siden rundt 90 prosent av barna våre er i barnehagen, peker flere på at barnehagen er et sted vi kan bygge et fundament for god psykisk helse. Det er tid for at både foreldre og ansatte i barnehagen erkjenner hvilken enorm betydning vår væremåte og relasjonskompetanse har for barns livskvalitet. Hva skal til for å stryke barns psykiske helse? Hvordan kan vi samarbeide om dette? Hva skal til for at vi kan fjerne giftig stress i hverdagen til barna?»

