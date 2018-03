Advarer mot pågående dørselgere

Nyheter

Politiet har i helga mottatt flere meldinger om plagsomme og pågående dørselgere i vårt nedslagsfelt.

På fredag i 18-tida opererte de på Svorkmo. Da ble det solgt små plastfigurer. Samme melding kom også fra Lensvik i helga.

- Vi oppfordrer folk om å være forsiktige med å slippe ukjente folk inn i huset. Be om identifikasjon om du er i tvil, sier Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Det er en kjent sak at noen gir seg ut for å være dørselgere i håp om å få komme inn til folk. Både for å stjele der og da, men også for å se etter verdier som de kan komme tilbake senere for å ta.

- Du bør vite hvem du slipper inn i huset, gjentar Johansen.

Det er ikke meldt om tyveri eller andre kriminelle handlinger i kjølvannet av helgas meldinger.