To narkopågrepet etter avsløring på sosiale medier

To menn bosatt i Orkdal, henholdsvis i 20- og 30-åra, ble tirsdag ettermiddag i forrige uke pågrepet etter en aksjon på deres bopel.

- Vi mottok flere henvendelser fra publikum etter aktivitet på sosiale medier. Det var grunnlag for mistanke om bruk og/eller oppbevaring av narkotika, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

De konkrete tipsene gjorde at politiet kastet seg rundt raskt og oppsøkte de to navngitte personene, på to privatadresser.

- Det ble gjort beslag av cannabis-produkter, pluss mindre mengder syntetisk narkotika og såkalt pulverstoff, forteller Johansen.

Mennene ble tatt med til avhør og senere på kvelden løslatt. Johansen takker publikum for engasjementet i saken.

- Dette viser at når publikum engasjerer seg, er det støre muligheter for å oppklare ting, blant annet narkotikarelaterte problemer, sier han.

Det er opprettet sak på forholdet.