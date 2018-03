Nyheter

Fylkesvei 714 gjennom Krokstadøra sentrum er såpeglatt ifølge STs mann på stedet.

Flere trailersjåfører måtte stoppe kjøretøyene da begge kjørefelt ble sperret av tre trailere. Den glatte veien gjorde at flere begynte å rygge seg ned bakkene med de følgene at trailerne «sakset». Både politi og vegvesen er nå på stedet og dirigerer trafikken. En laksetrailer som måtte stoppe hadde for dårlige dekk få kjøre videre. Politiet valgte å eskortere ham til bensinstasjonen hvor han må legge på kjetting.