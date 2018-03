Trenger flere bøssebærere

Nyheter

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, – etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.

Det er konfirmantene som utgjør den største gruppen bøssebærere. Men i Meldal er det et lite konfirmantkull i år.

- Vi sliter litt i Meldal i år fordi kullet er såpass lite at det ikke rekker over alle rodene i kommunen. Vi ser at vi trenger 12 bøssebærere for å fylle alle rodene. Så det er bare å ta kontakt med kirkekontoret om noen er interessert i å bidra, sier diakon Magne Krogsgaard.

Tema er vann og sanitær

Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Aksjonspengene som ble samlet inn i fjor har blant annet gått til å gi kongolesiske flyktninger vann og latriner i flyktningleirene i Angola.

Kateket i Orkdal, Olav Pederstad og diakon i Meldal Magne Krogsgaard håper folk ønsker å bidra når konfirmantene kommer på døren 19. mars (Meldal) og 20. mars (Orkdal).

- Vi håper på åpne dører som tar imot konfirmantene og åpne lommebøker for å støtte et godt formål. Vi merker at kontanter er en utfordring i disse dager, derfor er det mulig å gi støtte både med vipps og sms, sier Pederstad.

65,5 millioner på flukt

I dag er verden preget av konflikter flere steder i verden. I dag er 65,5 millioner mennesker på flukt fra en eller annen konflikt. Det er det største antallet siden andre verdenskrig.

- Innsamlingen er lagt til konfirmantene fordi det er en fin måte for konfirmantene å kunne hjelpe de som trenger det mest, sier Krogsgaard.

I fjor fikk 40 000 bøssebærere inn 35 millioner kroner.