Ønsker endring i bygda

Nyheter

Folket tok ansvar og møtte opp på kveldens folkemøte på Venn i Skaun. De var så absolutt klare for endringer bygdas sentrum.

— Vi hadde satt ut stoler til omtrent 50, sier enhetsleder på teknisk kontor, Frøydis Aalbu.

En kjapp opptelling viste at det var over 80 som ville ha et ord med i laget. Det var på forhånd oppfordret til engasjement, og lydnivået under gruppearbeidene og presentasjonen av disse tydet på at de fremmøtte tok oppfordringen på alvor. Mange ønsker og ideer ble fremmet og politikerne lovte å ta dette med seg i jobben videre. Blant forslagene var nærings- og boligbygg, kafé, pub, svømmehall, og selvfølgelig større skole og barnehage. Hvor det forskjellige skulle ligge var det noe uenighet om.

Les mer i lørdagens papir- og nettavis.

Toril.Langmo.Skjetne@avisa-st.no