Disse gikk videre – og her er bildene

Nyheter

Hemne

En vurderingskomité bestående av Annette Werness, Jenny Fløgstad og Silje Werness, har plukket ut følgende innslag til å representere Hemne under fylkesmønstringa i Bjugn i tidsrommet 13. til 15. april:

Scene:

* Ida Solstad 17 år, med sangen «And I am telling you I'm not going»

* Ingrid Børset Rødsjø 17 år og Siri Karlsnes 17 år med sangen «Say Something»

* Elisabeth Holm Kastrati 12 år, Emilie Sandven 12 år, Ingrid Stallvik Pettersen 12 år, Leah Jasmine Blekkan 16 år, Line Victoria Eide 13 år, Maria Ortiz 12 år, Marte Bakken 13 år, Sandra Breivik 13 år, Trine Glomstad Hansen 12 år, Vilde Øyan 13 år med «Drilldans»

* Sirilinn Fri 18 år med sang og gitar «Let me fly away»

* Ida Solstad 17 år – sang, Kjersti Almli 18 år – bass/kor, Magnus Wuttudal 18 år – trommer/kor, Markus Amund Sæther 18 år – gitar/kor med «Bad Karma»

Utstilling:

* Margit Synnøve Holm med «New York State of Mind»

* Lisa Hartel med «Ulveportrett»

* Inga Margrethe Gulstad med «Skulptur»

* Inga Margrethe Gulstad og Sunniva Olsen med «Plast hører ikke hjemme i havet»

Konferansierer:

* Alvilde Ulfsnes og Lova Hilanmo Vassli

Her er bildene av de aller fleste som deltok under årets UKM i Hemne onsdag kveld.

Se bildene av de elleville konferansierene:

I alt ble det vist 17 nummer fra scenen. I tillegg flere flotte bidrag i kategorien kunst.

Nærmere omtale kommer i lørdagens papirutgave og på avisa-st.no.