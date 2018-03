Nyheter

Hemne

Lova Hilanmo Vassli og Alvilde Ulfsnes laget show i showet i rollene som konferansierer under årets UKM i Hemne.

Da de entret scenen presenterte de to og to innslag fra det ordinære programmet. Men hver gang kom de to HVS-elevene, begge sentrale i russerevyen, inn i nye kostymer.

Her er bildene fra den uhøytidelige «mannekengoppvisninga» med de to gjøglerne i hovedrollene.