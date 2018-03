Verden trenger flere kvinnelige fotballtrenere

Nyheter

En av mine absolutt favoritt fotballtrenere i Norge heter Eline Torneus og er trener for Skjervøy FKs herrelag i 3. divisjon.

Men la det være klinkende klart, - det er ikke fordi hun er kvinne og fordi det er likheter mellom henne og Ane Dahl Torp i NRKs nye dramaserie - «Heimebane».

Nei, det er fordi hun innehar masse kunnskap, er en svært dyktig leder og som med sine gode pedagogiske evner får spillerne til å trives og ikke minst føle mestring på og utenfor fotballbanen.

Men Eline, Melissa Wiik og andre fremadstormende kvinnelige fotballtrenere trenger ikke bli trenere i Eliteserien eller OBOS-ligaen for det.

Hvorfor skal de det egentlig?

De kan jo like godt bli trenere i Toppserien for kvinner. Sånn som flere andre av Norges beste fotballtrenere, som for eksempel Hege Riise og Monica Knudsen.

For det er slik at kvinners fotballserier er akkurat like mye verdt som guttas, og statusen ved å være fotballtrener bør også jaggu meg være akkurat like høy - uansett for hvilket kjønn og i hvilken type serie.

Men hvis målet er å være litt banebrytende, fremoverlent og ikke minst «knekke» noen dumme og «steinalderaktige» fordommer i fotballverden, - ja, da skal det bli gøy NÅR Eline Torneus og andre fra det «virkelig sterke kjønn» blir hovedtrenere for norske toppklubber på herresiden.

For dette handler ikke om dyktighet, kunnskap og lederegenskaper.

Tvert i mot, - vi har kvinner som styrer land, folk og bedrifter og over hele verden. Så ikke kom her å si at en kvinne ikke kan lede en fotballklubb, om det er administrativt eller på feltet som trener!

Nei, dette handler om så mye mer. Og som en av våre beste fotballspillere (uavhengig av kjønn), Caroline Graham Hansen så klokt påpekte det på kvinnedagen 8. mars, - nemlig at så lenge kvinner ikke engang har adgang på fotballkamper som tilskuere i Iran, - ja, da handler dette egentlig om kampen for likestilling i verden generelt, respekt og menneskeverd! Og ikke minst viljen til å ville gjøre en forandring!

Kvinner kan minst like mye som menn, og det er på tide å innse at vi lever i år 2018, hvor kjønn, seksuell legning og hudfarge er TOTALT uinteressant! Også i fotballens verden.

Sannheten er at verden trenger flere kvinnelige fotballtrenere. Ikke så mye for kvinners skyld, men mest for at fotballen skal utvikle seg videre.