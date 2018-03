Jobbet 22,5 timer i døgnet på Valset fergekai

Nyheter

Sambandet Brekstad-Valset var stengt i perioden 10.-18. mars på grunn av anleggsarbeid på Valset fergekai.

Derfor stenges fergesambandet i ni dager

- Vi hadde gunstige vær- og vindforhold, men litt utfordringer med kulda, som gjør at betong herder sakte. I uka med stengt samband arbeidet entreprenøren 22,5 timer i døgnet. Vi fikk dermed stort sett utført det arbeidet vi hadde planlagt, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

- Kaldt vær og en stikningsfeil førte til at vi ikke ble helt ferdig med alt betongarbeidet. Dette arbeidet blir utført denne uka. Derfor er det nå ei midlertidig kjørebru for fergetrafikken over det nye fundamentet for fergekaibrua. Vi ber trafikantene være hensynsfulle overfor de pågående arbeidene i tida framover, sier Johnsen.

Slik blir den nye fergekaia på Valset

Det blir en pause i anleggsarbeidet i påska. Etter påske går arbeidet for fullt igjen fram mot neste stengeperiode, som blir i perioden lørdag 7. april-søndag 15. april.