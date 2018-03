Vanntrøbbel krymper p-plassen på Oti-sentret

Nyheter

Mandag ettermiddag stod Pål Monsen, driftsleder ved Oti-sentret på Orkanger, med vann opp mot knærne ute på parkeringsplassen til kjøpesenteret. En liten "innsjø" har lagt beslag på et titalls parkeringsplasser, og Monsen var på jakt etter sluket der nede i vannmassene en plass.

- Jeg har ikke funnet sluket ennå, sa han mens han staket rundt med et spett.

- Jeg frykter at det er speiket nede i sluken, i og med at vannet ikke tas unna. Hvis det er tilfelle, må vi i gang med steaming (spyling med varmvann for å tine is ned ei sluken).

Nedbør og varmegrader er hovedårsaken til "bassenget" som har oppstått.