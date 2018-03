Nyheter

Mandag morgen melder politiet om ei trafikkulykke på fv. 710 ved Geita i Orkdal. Nødetatene rykket ut til front mot front-kollisjonen. Det var oppstått en del materielle skader på bilene, men ble ikke meldt om personskade.

Veien er helt sperret på grunn av et vogntog som har sakset like ved. Det må tungberger til for å løse denne floka, opplyser politiet, og veien blir sperret en tid framover.