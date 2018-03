- Vi aksepterer ikke kutt i åpningstida

Nyheter

ST skrev onsdag 14. mars om Orkdal trafikkstasjon, og at Statens vegvesen fra 24. juli i år skal redusere virksomheten fra fem til tre dager i uka. I praksis blir det stengt tirsdag og torsdag.

Stenger to dager i uka

Trafikkskolemiljøet i Orkdal, representert ved Gaute Berg, gikk hardt ut mot vedtaket. De mener behovet er stort for å opprettholde dagens tilbud, fem dager i uka.

Også ordfører i Orkdal, Oddbjørn Bang (Sp) var på banen og uttrykte sin bekymring for en reduksjon i tilbudet.

- Jeg synes det er beklagelig! Det er viktig å opprettholde et slikt tjenestetilbud i et regionsenter. I framtida blir det nye bedrifter og mer folk her. Aktiviteten er stor, sa han.

Gratis sjekk av russebiler

Nå har regionrådet i Orkdalsregionen gått sammen om en felles uttalelse i saken, stilet til Statens vegvesen. Budskapet er kort og enkelt: Det er ikke akseptabelt med kutt i åpningstida.

Her er uttalelsen i sin helhet:

"Uttalelse til Statens vegvesen om endrede åpningstider ved Orkdal trafikkstasjon

Orkdalsregionen er blitt gjort kjent med at åpningstidene på Orkdal trafikkstasjon blir kuttet fra fem til tre dager i uken. Vi aksepterer ikke dette. Dette vil ha for store negative konsekvenser for det publikum denne trafikkstasjonen er ment å betjene. Den betjener et stort omland, og fra ytterst på Frøya til Orkanger er det over to timers kjøring. I dag er det et godt og desentralisert tilbud innen kjøreopplæring. Med den bebudede reduksjon av åpningstid ved Orkdal trafikkstasjon, så vil dette desentraliserte tilbudet innen kjøreopplæring bli redusert eller forsvinne. Konsekvensene av det trenger vi ikke å beskrive i detalj. Alle skjønner hva det betyr i form av høyere kostnader og fravær fra jobb og skole for å kunne ta førerprøve. Vi ber derfor Statens vegvesen om å skrinlegge planene om dette kuttet i åpningstider, vi kan kort og godt ikke aksepterer det."

Uttalsen er signert av følgende ordførere:

Odd Jarle Svanem, leder i regionrådet og ordfører i Hemne

Are Hilstad, ordfører i Meldal

Jon P Husby, ordfører i Skaun

Berit Flåmo, ordfører i Frøya

Oddbjørn Bang, ordfører i Orkdal

Ola Øie, ordfører i Rennebu

Ola Rognskog, ordfører i Halsa

John Lernes, ordfører i Snillfjord

Ole L Haugen, ordfører i Hitra

Ola T Heggem, ordfører i Rindal

Oddvar Indergaard, ordfører i Agdenes

Slik gikk det da ST-journalisten møtte uforberedt til teoriprøve og oppkjøring