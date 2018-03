- Vi har ikke tillit til Listhaug

Nyheter

Karin Bjørkhaug fra Meldal var en av KrF-politikerne som mandag satt i fire timer og debatterte Listhaug-saken.

Det er klart at Ap, SV, MDG og Sp vil stemme for Rødts mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug tirsdag. Nå har KrF konkludert:

- Landsstyret er samlet på at vi ikke har tillit til Listhaug, sier Bjørkhaug som gjennom sin plass i KrFs sentralstyre også møtte i mandagens møte i landsstyret.

- Betyr det at dere stemmer for mistillitsforslaget?

- KrF har ikke tillit til Listhaug, og vi ber statsministeren ta grep slik at man unngår en mistillitssituasjon på Stortinget, sier Bjørkhaug.

- Hva om det ikke skjer?

- Da har stortingsgruppa fått mandat til å håndtere den situasjonen.

Opp til statsministeren

Bjørkhaug sier at KrF vil ta stilling til et eventuelt kabinettspørsmål dersom det kommer.

- Det vil vi ta stilling til om det eventuelt kommer. Men det som vi er veldig tydelig på, er at vi ikke har tillit til ministeren, sier Bjørkhaug som medgir at det har vært en krevende mandag.

- Det har vært en kjempevanskelig sak, og vi satt i fire timer. Alle har fått sagt sitt, og vi er blitt lyttet til. Så er det ulike meninger om veien videre. Jeg har veldig tillit til partiledelsen og den vurderinga de må gjøre videre. Men det er ikke stilt kabinettspørsmål ennå, og det er opp til statsministeren å ordne opp på bakgrunn av at hun har en minister som ikke har Stortingets tillit.

Graverende

- Hvordan vil du karakterisere Listhaugs framferd de siste dagene?

- Jeg synes det er veldig alvorlig. Hvordan skal vi kunne håndtere en situasjon der vi ivaretar sikkerheten vår samtidig som vi unngår å spille på polarisering og frykt? Det er graverende at en minister opptrer slik Listhaug har gjort. At Listhaug sier at stortingsflertallet setter terroristers sikkerhet over landets sikkehet, er langt over streken.