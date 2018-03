Nesten to år gammel voldssak for retten

Nyheter

Hemne

En mann i 20-åra bosatt i Hemne, må møte i retten for grov kroppskrenkelse. Hendelsen har karakter av overfall, da mannen uten foranledning slo ned en annen i Trondheim sentrum. Slaget ble påført med knyttet neve, og ble etterfulgt av minst ett spark i ansiktet mens fornærmede lå nede.

Det spesielle med saken er at den er nesten to år gammel. Hendelsen fant sted i mai i 2016, og den tiltalte må påregne å få strafferabatt for dette dersom det ikke er spesielle omstendigheter som er årsak til sakens liggetid.

I tiltalebeslutningen, som er utferdiget av Statsadvokatene i Trøndelag, tas det forbehold om oppreisningserstatning til fornærmede.