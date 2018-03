Dette var årsaken til passtrøbbelet

Nyheter

Mandag formiddag streiken passkiosken ved Orkdal lensmannskontor. Og med pågangen det er fra folk for å bestille nytt pass, var det mildt sagt ugunstig.

Lang ventetid for å få pass

Som kjent er det kun ved lensmannskontoret på Orkanger man får bestilt nytt pass i vårt nedslagsfelt. Den midlertidige stenginga fra sist mandag for bestilling av pass, gjaldr alle pass, forhåndsbestilte timer og drop-in.

Torsdag formidag kom det ny melding fra lensmannskontoret: Passkiosken på lensmannskontoret på Orkanger er i orden igjen og driftes nå som normalt.

Utsteder nærmere 7000 pass i år

Årsaken til problemet var fotoapparatet som brukes for å ta passbildet. Men nå er alt i orden igjen, og alt går som normalt.

Lensmannskontoret opplyser at de har satt opp ekstratimer for de som ble rammet av oppholdet. Det betyr at de som har bestilt time fra passkiosken kom i gang igjen, møter opp som avtalt.