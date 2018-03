Hasardiøs forbikjøring

Nyheter

Rennebu

Saken kunne fått et fatalt utfall, men kun to speil ble ødelagt under ei uvettig forbikjøring på E6 like sør for Berkåk onsdag morgen.

Vedkommende som meldte om hendelsen til politiet på Oppdal, kunne fortelle at en såkalt pizzabil – en liten varebil – foretok ei forbikjøring av en trailer. På den uoversiktlige strekningen kom det imidlertid en annen trailer imot.

Melder fortalte at pizzabilen kom i skvis mellom de to trailerne – med andre ord var det tre biler i bredden på veien en kort stund.

— Pizzabilen fikk knust speilene, så nære på var det, opplyser politiet.

Ingen av de tre involverte bilene stoppet, og politiet rykket ikke ut etter meldinga.