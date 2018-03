Husker du å stille klokka?

Nyheter

Klokken 02:00 søndag 25. mars starter sommertiden, og den varer til søndag 28. oktober klokken 03:00, når vintertiden igjen begynner.

Sommertid er en ordning som går ut på å stille alle klokker frem én time sammenlignet med normaltid. Flere land har innført dette for å utnytte de lyse delene av døgnet. Med sommertid menes også den perioden av året da klokken er stilt 60 minutt frem sammenlignet med resten av året.

I Norge starter sommertiden natt til siste søndag i mars hvert år.

Ordningen ble først foreslått av Benjamin Franklin i et essay så tidlig som i 1784, men ble ikke tatt i bruk før første verdenskrig. Tyskland var først ute i 1916, og deretter fulgte Storbritannia. Tanken var å utnytte sommermånedene bedre med lys en time ekstra om kvelden, samt minske energibruken.

Sommertid blir brukt i mange land. Hvert land avgjør fritt hvilken praksis som skal gjelde, noe som fører til at ulike regjeringer gjør sommertid gjeldende ett år, mens neste år brukes normaltid igjen. Datoen for sommertid blir i mange land bestemt for ett år av gangen, og kan endres på kort varsel av spesielle hensyn.

Sommertid brukes i de tempererte sonene av verden. I tropene varierer dagen så lite at det er upraktisk å bruke det der. På den nordlige halvkule brukes sommertid i månedene mars / april til oktober / november, mens på den sørlige halvkule er sommertid fra oktober til februar / mars.

I Norge innførte vi sommertid første gang i 1916, så igjen i 1943-45, og 1959–65. Dessuten hadde man sommertid også om vinteren fra og med 11. august 1940 til 2. november 1942. Sommertid har vært innført årlig siden 1980. I 1996 ble Norge og alle EU-land enige om at sommertiden starter siste søndag gi mars og slutter siste søndag i oktober.

Ved sommertidens start, blir klokken skrudd én time frem kl. 02:00, og ved sommertidens slutt blir tiden skrudd én time tilbake kl. 03:00. Sommertid i Norge vil si UTC+2, mens normaltid / vintertid vil si UTC+1. For å slippe forvirring for dem som reiser mellom tidssoner, skjer overgangen samtidig i alle deltagende land i Europa (0100 UTC («GMT»)).