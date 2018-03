Redusert framkommelighet etter steinsprang

Nyheter

Statens vegvesen melder at det er redusert framkommelighet på fylkesvei 6432 i Holla, på strekningen Kyrksæterøra - Våvatnet, i Hemne kommune.

Årsaken er ifølge Veitrafikksentralen (VTS) et lite steinsprang, som har havnet på veiskuldra.

- Det vi vet er at det ikke er snakk om noe stort omfang. Entreprenør er på vei til stedet for å rydde opp, og ingenting tilsier at veien blir stengt, opplyser en operatør ved VTS.

Det var en bilist som meldte fra om dette, og det er ikke rapportert om materielle skader på kjøretøy. Meldinga kom inn klokka 12.16.