Størst arbeidsledighet i Meldal - lavest i Hemne

Nyheter

I mars er det registrert 5201 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er 449 færre enn på samme tid i fjor, som gir en nedgang på åtte prosent. Totalt er 2,1 prosent av arbeidsstyrken i dette fylket helt ledige.

I tillegg er 1644 personer i arbeidsmarkedstiltak. Denne gruppen utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken, og dermed er bruttoledigheten i Trøndelag 2,8 prosent.

- Det lave ledighetsnivået fortsetter, faktisk har er det nå litt lavere enn hva vi har beregnet i våre prognoser for 2018. Samtidig registrerer vi at det er mange ledige stillinger å søke på. Dette er godt nytt for de som leter etter jobb, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag.

I vårt nedslagsfelt var det i mars registrert størst arbeidsledighet i Meldal kommune og lavest i Hemne kommune.

Her er oversikten:

Meldal: 3,3 prosent (66 personer)

Orkdal: 1,9 prosent (115 personer)

Snillfjord: 1,9 prosent (10 personer)

Rennebu: 1,8 prosent (23 personer)

Skaun: 1,8 prosent (78 personer)

Agdenes: 1,5 prosent (13 personer)

Rindal: 1,0 prosent (11 personer)

Hemne: 0,9 prosent (20 personer)

Ledigheten i Trøndelag går ned blant både menn og kvinner i så å si alle aldersgrupper. Unntaket er blant kvinner under 19 år, men også her er andelen ledige lav, med 1,1 prosent.

Ledighetsnedgangen gjør seg også gjeldende i nesten alle yrkesgrupper, bortsett fra i akademiske yrker og serviceyrkene, som har en svak økning. Innenfor helse, pleie og omsorg er nivået uendret.

Det er forventet at det gode arbeidsmarkedet i Trøndelag, med høy etterspørsel etter arbeidskraft i flere bransjer, vil fortsette i månedene som kommer.