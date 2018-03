Fant savnede mindreårige jenter på voldsfest på Orkanger

Nyheter

Natt til søndag mottok politiet en melding om at ei tenåringsjente i Meldal kommune var savnet. Hun skulle visstnok være sammen med ei jevnaldrende jente.

Samme natt ble politiet tilkalt til en privatfest i Orkanger sentrum. Her hadde to personer, en 17 år gammel gutt og en mann i 20-åra, blitt tildelt noen slag. Det var to ulike gjerningspersoner.

- Vi fikk kontroll på begge gjerningspersonene. Den ene er 18 år, mens den andre, som hadde forlatt stedet da vi kom, men som vi kom i kontakt med senere, er i 20-åra, forteller Mikkel Voll Stokkli, politibetjent ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Ingen skal ha kommet særlig til skade i voldshendelsen, så det var visstnok ikke behov for sjekk på legevakta. Det er foreløpig usikkert på om sakene blir anmeldt.

- På bakgrunn av det vi fikk opplyst på stedet, valgte heller ikke politiet å anmelde saken på vegne av de fornærmede. Det er opp til dem selv nå, sier Stokkli.

Og så tilbake til jentene som var savnet i Meldal: De hadde vært på denne festen på Orkanger og ble deretter funnet på en privatadresse i nabolaget.

- Foreldrene til begge jentene ble kontaktet, og de ble hentet på Orkanger og kjørt hjem, forteller Stokkli.