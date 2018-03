Brannårsaken ble aldri funnet

Nyheter

En enebolig ble fredag 5. januar totalskadd i brann i Rennebu. Boligen ligger nær E6 ved det gamle Samvirkelaget i Berkåk sentrum.

En familie på fire, deriblant to barn på fire og sju år ble husløse. Ingen av dem var i boligen da det startet å brenne på dagtid.

Familiens to hunder derimot var i boligen. De ble etter hvert tatt ut, men døde grunnet røykforgiftning.

Brannvesenet jobbet primært for å hindre spredning til andre bygg i nærheten. Huset ble totalt utbrent.

Da brannen var slokket, ble det satt vakthold (vaktselskap) ved huset, i regi av forsikringsselskapet. Årsaken var at uvedkommende ikke skulle ta seg inn i huset, i påvente av krimteknikernes undersøkelser.

Men været fra søndag kveld, med sterk vind, gjorde at planene ble forandret. I samråd med krimteknikere og forsikringsselskapet ble det bestemt å rive huset. Det ble tatt ut noe småtteri først, som ble sendt til krimteknisk undersøkelse.

Huset ble revet tirsdag ettermiddag. Hovedsaklig for at ikke rester av den skadde boligen skulle skade nabohus. Dette gjorde vilkårene for krimteknikerne mye dårligere.

Politiet har tidligere uttalt at etter all sannsynlighet var arnestedet et sted på vaskerommet i huset. Men brannårsaken er ikke funnet.

- Politiet har nå henlagt saken. Brannårsaken er ukjent, forteller Finn Skårsmoen, lensmann i Oppdal og Rennebu.