Her sjekket politiet om det foregikk ulovlig skuterkjøring

Snøskuterterpatruljen til det lokale politiet (Charlie30) gjennomførte tirsdag oppsynstjeneste i Meldal, med fokus på ulovlig snøscooterkjøring.

Far la seg flat etter ulovlig snøskuterkjøring med sine barn

- Det var mye folk som benyttet marka til rekreasjon i dag, og vi møtte flere titalls skiturister. Alle var de svært fornøyd med at politiet viste seg i marka. Vi møtte fire snøscooterførere. Alle hadde de papirene i orden, i tillegg til gode holdninger rundt ferdsel i naturen vår, skriver politiet på sin egen Facebook-side.

Intensiverer jakten på ulovlig skuterkjøring

Orkdal lensmannskontor har i den siste tiden mottatt meldinger om at det kjøres ulovlig og uvettig i vårt nedslagsfelt. I tillegg til at det er mye mennesker i marka på denne tiden, er det også paringsleik for storfugl og orrfugl.

- Gjennom påska og fremover vil det gjennomføres flere kontroller, advares det om.