Datoen klar for skatteoppgjøret

Nyheter

Påska vil så vidt være et tilbakelagt stadium når skatteoppgjøret blir å finne elektronisk på www.altinn.no og www.skatteetaten.no. Det skjer 4. april. Samme dato blir de ulike oppgavene som er relatert til og danner grunnlaget for skattemeldinga.

4. april er også datoen da utsendelse av skattemeldinga på papir starter.

Fristen for å levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister er 30. april, mens 31. mai er fristen for personlig næringsdrivende.

Det første skatteoppgjøret vil være klart rundt 20. juni, og pengene skal være på konto senest to uker etter denne datoen.