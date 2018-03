Dette vil politiet slå ned på

Nyheter

Politiet fikk onsdag formiddag flere meldinger om at skiturister hadde parkert langs fylkesvei 301 i Langlidalen ved Våvatnet.

- Meldingene gikk ut på at mange hadde parkert langs veien, og at flere skapte farlige situasjoner ved at de var parkert i forbindelse med sving. Dette er ulovlig, sier politiets operasjonsleder, Ebbe Kimo, til ST.

Det fine påskeværet fortsetter, og det er ingen grunn til å anta at den trafikkfarlige parkeringa vil avta nå som påska er her for fullt. Men det kan komme til å koste dyrt:

- Det er påbudt å parkere utenfor veien der fartsgrensa er over 50 km/t. Vi har bedt vår patrulje på Orkanger om å følge opp dette utover dagen, sier Kimo.