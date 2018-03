Nyheter

Hovedredningssentralen Sør-Norge, HRS Sør-Norge, meldte onsdag på Twitter at en kvinne var blitt hentet etter å ha kommet til skade på en skitur til Ruten i Hemne.

HRS skriver at kvinnen hadde falt, og at hun sannsynligvis hadde brukket et bein. Hun ble hentet ved 18.15-tiden.

Kvinnen, som var i følge med flere randoneekjørere, ble fløyet til St. Olavs hospital.