— Ikke behov for hytterenovasjon?

Slik ser det ut på rasteplassen ved Hostovatnet påskeaften. Store mengder søppel har ikke plass i 600-litersdunken som er satt ut. Nabo Idar Hoston mener dette er et resultat av at Orkdal kommune sa nei til innføring av hytterenovasjon.

— Hvorfor er behovet for hytterenovasjon mindre i Orkdal enn i sammenlignbare kommuner? Det forundrer meg, sier Idar Hoston.

Han understreker at han ikke er «ute etter» hytteeierne, men at det skal være fint og ryddig ved rasteplassen.

— Det hevdes at hytteeierne tar med seg søpla hjem, og det gjør de nok når det er ordinær helg. Men for flere varer påska og påsketuren ei uke. Da blir det slik vi ser her. Vi ser det er et behov for dunker for hytteeierne. Ingen ønsker at det skal se ut slik som nå. Det har allerede vært fugler her og forsynt seg, sier Hoston.

Dunken er, som det framgår av bildet, merket Norsk Gjenvinning. Det er fordi Orkdal har inngått avtale om all renovasjon for «bedriften» Orkdal kommune med dette selskapet. Denne saken har med andre ord ingenting med Hamos å gjøre.