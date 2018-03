Moderat skredfare

Nyheter

Trollheimen

Trollheimen er påskeaften i skredfarekategori 2 etter å ha ligget på nivå 3 i over ei uke.

Ifølge nettstedet varsom.no, beskrives situasjonen slik:

«Det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper, spesielt der snødekket er tynt.

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning».