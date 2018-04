Meldte om ruteknusing og innbruddsforsøk med kniv

Nyheter

Klokka 00.30 natt til søndag fikk politiet melding om innbruddsforsøk på en adresse på Å i Meldal.

- Meldinga gikk ut på at noen prøvde å ta seg inn i et hus, og hadde kniv med seg. En annen person skal ha knust et vindu i døra på huset. Noen skal ha prøvd å ta fra vedkommende kniven, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Både politi og ambulanse ble sendt til stedet, siden det var snakk om at kniv var involvert. Politiet jobbet med saken fram til klokka 02.30, og det skal ifølge politiloggen ha vist seg at det likevel ikke var blitt truet med kniv.

- Orkdalspatruljen må fortsette å nøste i hva som skjedde her. Det var mye fram og tilbake, og litt uklart hendelsesforløp. Varsler har oppfattet at noen prøvde å ta seg inn i huset, og huseier er anmodet om å anmelde forholdet som går på skadeverk (ruteknusing). Vi brukte iallfall mye tid på denne hendelsen, sier Handegard.