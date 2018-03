Tilskudd til alle som bor i solfattige strøk

«Solfaktor» vil bidra til mer rettferdighet for strømselskapenes kunder. Ordninga er helt ny, og vil bidra til at bosetting opprettholdes også steder der det er mindre sol og kaldere gjennom året. Olje- og energiminister Terje Søviknes

Regjeringa innfører med virkning fra og med 2018 ordninga «Solfaktor». Dette er ei støtteordning som utbetales til kraftselskapene, som igjen betaler ut økonomisk tilskudd til alle innbyggere som bor i solfattige strøk.

Ordninga er ganske enkelt basert på prinsippet om at det er urettferdig at strømforbruk, og følgelig strømregninga, skal styres av antall soldager.

Nå får du kompensert for alle solfrie dager i løpet av et år. Ordninga omfatter kun privatkunder som har samme selskap som strøm- og nettleverandør.

Begeistret Sodvin-sjef

— Ei veldig bra ordning. Vi har mottatt flere henvendelser fra kunder som har etterspurt noe lignende. Spesielt i deler av Hemne er det mange som har altfor mange solfrie dager på grunn av høye fjell som stenger for, sier konsernleder Fartein Kjørsvik i Sodvin (tidligere Hemne Kraftlag).

Umiddelbart assosierer han «Solfaktor» med den gamle, statlige ordninga kalt utjevningstilskudd.

— Utjevningstilskudd ble utbetalt til kraftselskaper med utfordrende topografi og store geografiske områder for sine nett. Dette ga uforholdsmessig høy nettleie. Utjevningstilskuddet ble brukt til å redusere nettleien til kundene. Dette var også ei ordning basert på rettferdighetsprinsippet, og derfor mener jeg at «Solfaktor» er ei beslektet og minst like god ordning, sier Kjørsvik.

Får bursdagsgave

Bugen er et eksempel på det som Kjørsvik sier om steder med mange solfrie dager. Boligfeltet ligger helt opptil Kjørsefjellet, øst/sørøst for Kyrksæterøra sentrum.

— Vi som bor i Bugen blir ofte mobbet for at vi har sola så få dager i året. Den er borte i ca. fire måneder. I tillegg får vi selvsagt større strømregning enn de som har sola så å si hele året. Det blir fort tusenlapper i forskjell over tid. Derfor er det på tide at det kommer en kompensasjonsordning som retter opp litt av denne urettferdigheten, sier Bugen-beboer Torger Aarvaag, til daglig rådmann i Hemne.

Tilskuddets størrelse er 10 kroner for hver dag sola er borte. For Aarvaag, med 120 solfrie dager, gir dette en kompensasjon på 1200 kroner.

— Jeg synes faktisk det er vel fortjent at vi får litt igjen for å bo i skyggen store deler av året, kommenterer Aarvaag.

En annen som får penger er Karsten Engen på Blåsmo i Orkdal. Hos ham er sola borte ca. tre måneder, noe som gir et tilskudd på 900 kroner.

— Ei ypperlig og ikke minst rettferdig ordning, og full klaff at jeg får vite det nå. Jeg har nemlig bursdag i dag (søndag). 900 kroner er jo en veldig fin bursdagsgave, sier Engen.

Nå må den enkelte strømabonnent selv rapportere inn antall solfrie dager i løpet av et år. Du kan gå til registreringsskjema for ditt kraftselskap lenger ned på siden.

Basert på tillit

Olje- og energiminister Terje Søviknes er hjernen bak «Solfaktor». Innføring av ei slik ordning er helt i tråd med et av regjeringas hovedprinsipper om rettferdig behandling av alle.

— «Solfaktor» vil bidra til mer rettferdighet for strømselskapenes kunder. Ordninga er helt ny, og vil bidra til at bosetting opprettholdes også steder der det er mindre sol og kaldere gjennom året. Dette er viktig for å kunne ta hele landet i bruk, sier Søviknes.

Han fraråder forsøk på juks.

— Ordninga er basert på tillit, som mange andre ordninger vi har. Både selvangivelsen og meldekort til Nav er eksempler på ordninger som er basert på tillit. Forsøk på juks vil bli avslørt ved stikkprøvekontroller, og vil gi avkorting i støtte eller straffegebyr. Grovt misbruk vil bli politianmeldt. Vi fraråder alle forsøk på å jukse til seg penger på bekostning av fellesskapet, sier Søviknes.

Totalt 80 millioner

På spørsmål om han har flere kort i ermet når det gjelder ordninger som skal gjøre samfunnet mer rettferdig, svarer statsråden:

— Det er en kontinuerlig prosess å sørge for at alle innbyggere opplever en rettferdig behandling og fordeling av fellesskapets ressurser, enten det er snakk om strømpriser, bensinpriser, bompenger eller annet. Mer konkret enn det kan jeg ikke være nå, sier Terje Søviknes.

Det totale beløpet som er bevilget til «Solfaktor» landet over, er 80 millioner kroner.

Registrer deg

Frist for registrering av solfrie dager er satt til 15. april. Da vil selskapene rapportere inn tallene til sin nærmeste myndighet NVE, som igjen er underlagt olje- og energidepartementet. Beløpet godtgjøres deg som kunde på årets siste strømregning.

Her (klikk på linken under) kommer du til registreringsskjema. Følg instruksjonene på skjemaet, som er tilgjengelig både elektronisk og for å printe ut og sende inn per post. Her har vi samlet alle kraftselskapene i STs nedslagsfelt.

