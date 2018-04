Nyheter

Operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt melder at det ble utskrevet to forelegg for høy fart, den høyeste på 96 km/t i 80-sonen, ved Hallan i Rennebu søndag ettermiddag. Og når det gjelder øvelseskjøring er reglene helt klare, ifølge Brevik. Én øvelseskjører og én passasjer ble dermed anmeldt for ulovlig øvelseskjøring, ved samme kontroll.

— I tillegg ble 130 sjåfører kontrollert for rus. Alle testene var negative, noe som må sies å være positivt, sier Brevik.

