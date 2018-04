Ikke strømtilskudd til folk i solfattige strøk - dessverre

Nyheter

Aprilspøken

Olje- og energiminister Terje Søviknes og resten av regjeringa har ingen planer om å yte tilskudd til folk som bor i solfattige strøk i Norge.

«Hele landet i bruk»

Årets aprilspøk i ST, som siden 1. april falt på en søndag, var nødvendigvis kun på nett. Der kunne leserne se at det ytes 10 kroner dagen for hver dag sola er borte gjennom ordninga «Solfaktor». Dette fordi det er urettferdig at antall sol-/skyggedager skal bestemme strømforbruket og størrelsen på strømregninga.

Fikk du ikke med deg aprilspøken? Les den her

Personer som var «intervjuet» i saken kunne fortelle at de ville få tilskudd i størrelsesorden 900 til 1200 kroner fordi de ikke har sola i tre til fire måneder i året.

Terje Søviknes, som på forhånd hadde godkjent spørsmål/svar i artikkelen, mente dette var et bidrag for å ta hele landet i bruk.

Lest av over 4700

Spøken ble avslørt ved å trykke på en egen link for å gå til registreringsskjema for å oppgi antall solfrie dager (selv om de fleste nok forsto at det var en spøk uten å trykke på denne linken).

Over 4700 personer var innom og leste saken, mens ca. 350 hadde trykket på linken for registreringsskjema.