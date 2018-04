Tar blodprøver i baksetet på politibilen

Nyheter

Politiet i Orkdal har begynt et prøveprosjekt der de tar blodprøve av promillekjørerne selv. Dette er for å spare etaten for penger og for å unngå unødig ventetid.

- Prøvene tas av politibetjenten i baksetet på politibilen, og vi sparer turen til legevakt samt utgifter til prøvetaking, opplyser politiet på sin egen Facebook-side.

Betjentene hos det lokale politet (Charlie30) har gjennomgått et tretimers kurs på blodprøvetaking og er klare til tjeneste.

- Vi ber om forståelse for upresise stikk og litt skjelvende hender nå i oppstartsfasen, men vi blir stadig bedre, beroliger politiet.

Med andre ord: Det lønner seg aldri å kjøre i fylla. Og nå må du til og med la politimennene stikke deg i fingeren.