Daniel ble vinneren

Nyheter

Daniel Mandal vant tegnekonkurransen om forsiden på lokalkatalogen Ditt Distrikt for Orkdal og omegn.

Emnet for konkurransen var «Hvis du fikk bestemme der hvor du bor, hvordan ville du at det skulle se ut i ditt nærmiljø?»

Ifølge juryleder Steinar Holte, var utrolig mange kreative tanker satt ned på papiret.

Overraskelsen var stor da Steinar Holte og rektor Stein Wæraas kom inn i klasserommet klokka halv ti tirsdag 6. april. Etter noen nervepirrende minutter, ble vinneren utrropt, og premien var et fotoapparat, et diplom, og vinnertegningen på forsiden av lokalkatalogen Ditt Distrikt.

Klassen fikk i tillegg en sjekk på 2000 kroner, som de kunne bruke til hva de ville, i samråd med læreren.

Etter overraskelsen, ble det boller, brus, og is (to is på vinneren Daniel Mandal, selvfølgelig), og de koste seg stort. Dette var faktisk fjerde gangen Grøtte skole vant konkurransen, og vinnertegningen ble hengt opp sammen med de tre andre på veggen.

Ditt Distrikt var lokalkatalogen for Orkdal, snillfjord, Agdenes, Hemne, og Meldal, og Daniels tegning var på forsiden av katalogen som ble distribuert i 11 200 eksemplar.

Konkurransen i 1999 ble arrangert som et ledd i markeringen av 10-årsjubileet for FNs barnekonvensjon, og én krone for hver innkommet tegning ga Telenor til Redd Barna. nesten alle landets sjetteklassinger deltok, rundt regnet 60 000 elever.

Det var en glad gjeng som satt og koste seg på klasserommet, men hva skulle de bruke pengene til, mon tro?