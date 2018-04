Fra disse landene har Orkdal flest turister

Nyheter

Turistinformasjonen i Orkdal har laget en rapport for sommeren 2017, som legges fram for formannskapet i Orkdal til uka. Turistinformasjonen er lokalisert i resepsjonen på Bårdshaug herregård.

De opplyser at de mest populære brosjyrene er om Thamshavnbanen, Opplev Trøndelag, Visit Trondheim, Trollstigen, Ålesund, Kristiansund og Atlanterhavsveien. Det er også stor etterspørsel etter bykart over Orkanger og Trondheim, samt stor interesse for Thams-paviljongen.

De fleste henvendelsene kommer over skranke, totalt 1178. 22 henvendelser kom via telefon.

I rapporten er det en oversikt over henvendelser i turistinformasjonen for juni, juli og august 2017, fordelt på hvilke land turistene kom fra. Her ser du hvilke land som er mest representert i skranken hos turistinformasjonen:

Norge: 869

Storbritannia: 86

Tyskland: 56

Sverige: 41

USA: 25

Danmark: 20

Nerland: 19

Frankrike: 18

Italia: 9

Russland: 9

Spania: 8

Sveits: 7

Finland: 2

Østerrike: 1

Europa ellers: 2

Verden ellers: 6

Totalt: 1178