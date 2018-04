Frykter ny ekstremflom

Nyheter

Store snømengder i fjellet kombinert med en lang vinter som ennå ikke har gitt seg, gjør at Tryg Forsikring frykter ekstremflom nå i vår.

– Vi oppfordrer kommuner, bedrifter og privatpersoner til å forberede seg til det som kan bli den verste katastrofeflommen i Norge på 23 år, sier skadedirektør Karsten Kristiansen i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

Forsikringsselskapet frykter at årets vårflom blir på linje med katastrofeflommen i juni 1995, som medførte skader for 1,8 milliarder kroner.

Også den gang var det større snømengder enn normalt, og kuldegrader i fjellet helt frem til 22. mai med svært liten snøsmelting. Deretter steg temperaturen kraftig samtidig som det kom mye nedbør. Resultatet ble en ekstremflom som rammet Østlandet de første ukene i juni.

1995 er det verste flomåret i moderne tid i Norge. Den gang ble flere hus og bygninger revet med av vannmassene eller totalskadd. Én person omkom og vel 7000 mennesker ble evakuert. Over 3,5 millioner sandsekker ble brukt for å bygge flomvoller og demme opp for vannet.

Det ble registrert 7193 flomskader og 1833 gårdsbruk ble skadd. Skulle noe tilsvarende skje nå frykter man at skadeomfanget kan bli minst like stort.

Det er Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. I store deler av Trøndelag og resten av Nord-Norge er det fortsatt mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom til tross for påfyll av snø i påsken, opplyser NVE i sin vårflomanalyse.

Slik kan du forebygge skader før flommen eventuelt kommer:

* Det er viktig at vannet renner unna der det skal. Rydd unna snø som sperrer eller demmer opp for avløp og kummer. Se også til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall, kvister og søppel.

* Rydd hagen/eiendommen for møbler og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.

* Løft gjenstander i kjellere og garasjer opp minst 50 cm fra gulvet. Om mulig bør gjenstander bæres opp en etasje.

* Sett ting i hyller og reoler. Pakk i plastbokser som tåler vann.

* Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg. Koble fra elektrisk utstyr.

* Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

* Sett kjøretøy på et sted vannet ikke når.

* Følg med på værvarsel, nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter.

* Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.