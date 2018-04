Ny svindelrunde med lokale personer som agn

Nyheter

ST skrev i midten av februar i år om Per Inge Snildal (65) på Orkanger, som angivelig satt fast i Ukraina, frastjålet pass og kredittkort. I en e-post flere hadde mottatt, med Snildal som avsender, trengte han å låne 15 200 kroner for å komme seg hjem.

Dette var selvsagt et svindelforsøk.

- Jeg er ikke i Ukraina, jeg er i Trondheim, sa 65-åringen da vi ringte ham.

I mange år har det versert svindel-mailer og meldinger på Facebook med beskjed om at du har arvet penger, bare du betaler inn en liten sum til en konto først. Det er også noen som utgir seg for å være store bedrifter som Kiwi og Ikea med beskjed om at nettopp du har vunnet gavekort og lignende.

Fellesnevneren er at svindleren vil loppe deg for penger og at du skal gi dem private opplysninger, som blant annet gir dem tilgang til bankkontoer.

Mailen som kom i februar, var imidlertid en ny variant: Her brukes en lokal mann som agn. Håpet er trolig at enkelte mottakere kjenner ham og at det dermed kan være enklere å gå på limpinnen.

Og nå er det en ny runde med samme type svindelforsøk. Nylig dumpet det ned en e-post fra en mann bosatt i Agdenes. Han satt også tilsynelatende bom fast i Ukraina. Her er ordlyden:

"Jeg håper dette kommer til deg i tide. Jeg gjorde en tur til Donetsk, Ukraina og min bag ble stjålet med mitt internasjonale pass og kredittkortet mitt inne. Ambassaden er villig til å hjelpe meg med å ta et fly uten passet mitt, jeg trenger bare å betale for billett- og hotellregningene. Til min forferdelse, kan jeg ikke få tilgang til pengene mine uten kredittkortet mitt og kontakte banken min, men de trenger mer tid til å gi meg et nytt kort. I denne uheldig situasjonen tenkte jeg på et lån som jeg kan betale tilbake så snart jeg kommer tilbake. Jeg trenger virkelig å bli med på neste flytur. Jeg trenger 16,200NOK. Fortell meg om du kan hjelpe meg gjennom Western Union fordi det er det beste alternativet jeg har."

Lensmann i Orkdal, Agdenes og Skaun, Tor Kristian Haugan, sa på generelt grunnlag etter runden i februar at folk bør være forsiktig og bevisste mot slike ting.

- Det er mye svindel på nett. Og det er litt sånn at dersom noe er for godt til å være sant, så er det ofte det. Likevel blir folk lurt av og til, sa han.

Haugan understreket at hvis du sitter fast i utlandet uten penger og pass, sender du ikke mail, men ringer noen. Bare denne framgangsmåten bør få folk til å reagere, påpekte han.

Det har ikke lyktes å komme i kontakt med Agdenes-mannen.