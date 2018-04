- Vi står fortsatt fast på kravene

Nyheter

ST skrev onsdag 14. mars om Orkdal trafikkstasjon, og at Statens vegvesen fra 24. juli i år skal redusere virksomheten fra fem til tre dager i uka. I praksis blir det stengt tirsdag og torsdag.

Stenger to dager i uka

Trafikkskolemiljøet i Orkdal, representert ved Gaute Berg, gikk hardt ut mot vedtaket. De mener behovet er stort for å opprettholde dagens tilbud, fem dager i uka.

Også ordfører i Orkdal, Oddbjørn Bang (Sp) var på banen og uttrykte sin bekymring for en reduksjon i tilbudet.

- Jeg synes det er beklagelig! Det er viktig å opprettholde et slikt tjenestetilbud i et regionsenter. I framtida blir det nye bedrifter og mer folk her. Aktiviteten er stor, sa Bang.

- Vi aksepterer ikke kutt i åpningstida

Regionrådet i Orkdalsregionen gikk deretter sammen om en felles uttalelse i saken, stilet til Statens vegvesenet. Uttalelsen ble signert av 11 ordførere i vårt nedslagsfelt. Budskapet var kort og enkelt: Det er ikke akseptabelt med kutt i åpningstida!

Etter nyheten om stenging har Gaute Berg, faglig leder ved Orkdal trafikkskole, jobbet intenst, i håp om å bevare tilbudet så godt som mulig – og aller helst som i dag.

Nekter å gi opp kampen om stengt trafikkstasjon

Han har blant annet vært i kontakt med regionveisjefen. I tillegg har han sendt mail om saken til statssekretæren i samferdselsdepartementet og til Vegdirektoratet.

Onsdag 11. april kom Torodd Østerås og Jens Børøsund fra vegvesenets regionkontor i Steinkjer til Bårdshaug herregård på Orkanger for å møte lederne fra de fire trafikkskolene i Orkdal.

- Vegvesenet betegnet dette som et orienteringsmøte. De forklarte at nedskjæringa er et ledd i at vegvesenet over hele landet skal kutte antall stillinger, sier Berg, som synes det er påfallende at dette skjer her akkurat når tre ansatte ved trafikkstasjonen går av med pensjon i sommer.

Ifølge vegvesenets representanter viser statistikken for Orkdal trafikkstasjon at antall merkantile (administrasjon) henvendelser har gått ned, mens antall førerprøver har gått opp.

- Vi står fortsatt på kravene våre. Det er at trafikkstasjonen her opprettholder åpningstid fem dager i uka, sekundært at den stenger kun én dag i uka, sier Berg.

- Men tror du kampen er tapt?

- Jeg tror vegvesenet vil forsøkte en periode med stenging i to dager fra juli. Noe annet må i så fall påvirkes av politisk hold, sier han.

Selv om det blir kun tre åpningsdager, har vegvesenet ifølge trafikklæreren gitt garantier på at antall førerprøver skal økes sammenlignet med dagens åpningstid med fem dager.

- Det skal gjøres ved at sensorer fra Trondheim i større grad kommer hit enn tidligere, sier han.

Berg har hele tida påpekt at det er viktig å holde trafikkstasjonen åpen, både for publikum, de ansatte og trafikkskolemiljøet og deres kunder.

Det er stor befolkning her i kommunen og omegn, vi er et stort distrikt og Orkdal er et regionsenter, da må vi også ha et godt nok tilbud ved trafikkstasjonen, sier han.