Et sikkert vårtegn

Hvem har lært skjæra å bygge reir, som til og med er et ganske komplisert byggverk? Den som ikke tror på noe annet i tilværelsen enn det som er vitenskapelig forklart og dokumentert, kan ta en titt på skjæra når den plasserer kvistene i byggverket.

Skjære i flukt med en kvist i nebbet er et av de tidligste vårtegn. Skjæreparet deltar begge i byggingen, men det er gjerne hunnen som er arkitekten. Hun plasserer for det meste kvistene, som hannen skaffer til veie. Redet har en kon utforming, er overbygd og har gjerne inngang fra siden. Som avslutning plasseres det spisse kvister rundt inngangen, slik at større predatorer (fiender) skal ha problemer med å trenge inn. Innvendig fôres reiret med mykt gress, fjær, eller annet mykt materiale. Se så, da er underverket fullført og klart for de normalt 5–6 eggene.

Under byggingen kommer det lyder fra skjæreparet, som om de diskuterer hvordan tingene skal gjøres. Noe som selvsagt kan avfeies som tull. Skjæra regnes som en av de mest intelligente dyreartene på kloden, og liker seg der mennesker bor. Det er sjelden gjensidig.